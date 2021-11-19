(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - سجلت مبيعات السيارات في شهر أكتوبر الماضي 798.693 سيارة في أوروبا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، بتراجع بلغت نسبته 29,3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.



في الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 9.960.706 سيارة، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



سجلت مبيعات مجموعة "ستيلانتس" في شهر أكتوبر أكبر المبيعات في أوروبا، حيث بلغت مبيعات المجموعة في أكتوبر 165.866 سيارة، أي أقل بنسبة 31.6% عن نفس الشهر من عام 2020.



بلغ إجمالي مبيعات مجموعة "ستيلانتس" خلال الأشهر العشرة الأولى 2.029.330 سيارة، بزيادة 3.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



واستمر تراجع سوق السيارات في أوروبا في أكتوبر، للشهر الرابع على التوالي، بعد الانخفاضات الكبيرة في الفترة بين يوليو وسبتمبر، حيث تراجعت سوق السيارات في أكتوبر بنسبة 29.3%، في أكبر انخفاض لها منذ أن بدأت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تسجيل بياناتها.



سجلت معظم الأسواق الأوروبية انخفاضا كبيرا، بما في ذلك الأسواق الخمسة الرئيسية، حيث سجلت إيطاليا أسوأ أداء بتراجع 35.7%، تليها ألمانيا (-34.9%)، وفرنسا (-30.7%)، والمملكة المتحدة (-24.6%) وإسبانيا (-20.5%). (أنسامد).



