ايطاليا-سيارات تاريخية..اقتراح باستخدامها وسط المدن

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أطلق رئيس نادي السيارات الإيطالي و نادي السيارات التاريخية، أنجيلو ستيتشي دامياني ، ونائب رئيس الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ، روبرتو بيلا ، اقتراحًا للسماح للسيارات التاريخية بأقدمية لا تقل عن أربعين عامًا.



وفقًا لـنادي السيارات التاريخية واوتوموبيل كلوب ايطاليا سيكون من المهم أن السيارات التاريخية التي لا يقل عمرهاعن 40 عامًا من يمكن أن تنتشر في المراكز الحضرية ، دون الحاجة إلى مزيد من الاعتراف بالإضافة إلى التعريف واللوائح الأوروبية الحالية بالفعل على المركبات.



عند الحديث عن المركبات التي يزيد عمرها عن أربعين عامًا ، فإننا نشير إلى المركبات ذات الأعمار الكبيرة التي يتم تداولها قليلًا جدًا ولاحتياجات الصيانة فقط أو للمشاركة في أحداث أو مبادرات السيارات التاريخية.



الاستفادة من التعاون المؤسسي وقاعدة بيانات نادي السيارات التاريخية لتحديد المركبات ذات الأقدمية التي تزيد عن 40 عامًا والتي يمكن السماح لها بالعمل في المراكز الحضرية ، دون أي إجراءات بيروقراطية . في الواقع ، يمكن لـلنادي أن تقدم دون أي تكلفة للإدارات المحلية وسلطات الشرطة المحلية جميع البيانات اللازمة للتعرف بسهولة على المركبات المصرح لها بالوصول والتداول.



(أنسامد).



