لامبورغيني تحتفي بالذكرى الخمسين لسيارة كونتاش في اليابان

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - أقامت شركة لامبورغيني الإيطالية لصناعة السيارات حفلة كبيرة في اليابان للاحتفال بالذكرى الخمسين لاطلاق سيارتها كونتاش، في يوم لامبورغيني باليابان 2021.



أقيمت الاحتفالية يومي 5 و 6 نوفمبر في مبنى شينجوكو سوميتومو في العاصمة طوكيو. وبهذه المناسبة، تم اختيار 10 سيارات كونتاتش للاحتفال بالذكرى الخمسين للنموذج التاريخي والأيقوني للعلامة التجارية لامبورغيني، بينما تم عرض أكثر من 70 سيارة لامبورغيني، بما في ذلك 20 سيارة كونتاش، في شوارع طوكيو.



كما تم تقديم السيارة اسينزا SCV12 التي تعمل بمحرك بقوة 830 حصان، وهو أقوى محرك في تاريخ لامبورغيني، لأول مرة في اليابان. أقيمت مسابقة سيارة كونتاش عبر الإنترنت اعتبارًا من 8 أكتوبر للاحتفال بالذكرى الخمسين للسيارة.



شارك 26 موديل من طراز كونتاش من جميع أنحاء اليابان في المسابقة، بما في ذلك السيارات المعتمدة من قسم لامبورغيني بولو ستوريكو. تم عرض سيارات كونتاش العشرة التي وصلت إلى النهائي بفضل التصويت عبر الإنترنت في يوم لامبورغيني باليابان. (أنسامد).



