ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - بدأت أسعار السيارات الجديدة في الارتفاع مرة أخرى في الخريف. حيث ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في شهر أكتوبر بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقابل 2.4% في سبتمبر و2.1% في أغسطس.



جاء ذلك في بيانات تحليل مؤشرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) لأسعار المستهلك للمجتمع بأكمله، الذي أجراه مرصد Autopromotec.



ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة من شهر لآخر في النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى ذروتها في شهر يونيو حيث سجلت 3.2%.



من ناحية أخرى، تباطأ النمو في أسعار السيارات الجديدة في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس، في حين بدأ الارتفاع في الأسعار اعتبارًا من سبتمبر.



كما أخذ تحليل مرصد Autopromotec في الاعتبار وضع سوق السيارات المستعملة، التي سجلت أسعارها في شهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.9%، مع اتجاه تصاعدي مقارنة بشهر يوليو، حيث شهد استقرار مقارنة بعام 2020، في حين ارتفع في أغسطس 0.3% وسبتمبر بنسبة 0.7%. (أنسامد).



