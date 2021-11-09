ايكومودو 2021: جميع الحلول المقدمة من سكانيا

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - قدمت شركة سكانيا الايطالية للنقل الثقيل في معرض ايكومودو 2021 منصات جديدة بما في ذلك المنصات الهجينة والغاز الطبيعي المضغوط والمنصات الكهربائية.



كانت سكانيا في ايكومودو 2021 حققت بطولة المعرض التجاري الرائد في أوروبا للابتكار الصناعي والتكنولوجي للاقتصاد الدائري.



في منصة سكانيا التي أقيمت في معرض ريميني ، تم عرض العديد من المنصات القادرة على توفير استجابة حقيقية لاحتياجات النقل ، بما في ذلك: هيكل كهربائي مع إمكانية التحكم في درجة الحرارة ؛ هيكل هجين جرار طريق بسعة خزان مضاعفة وكناس طرق.



بالإضافة إلى ذلك ، لاختبار التنقل المستقبلي ، تم توفير سيارتين كهربائيتين لاختبار القيادة في المنطقة خارج مرفق المعرض.



ساعد حدثان مهمان نظمتهما سكانيا في تنشيط أيام ايكومودو : حدث الطاقة و الحلول ومؤتمراليوم و غدا القوة والحلول ، تم تقديم أول حل هجين متكامل تقدمه سكانيا للسوق للتطبيقات الصناعية والبحرية ، ويتألف من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وحزمة بطارية. كما تم عرض النتائج الخاصة بأحجام المبيعات التي نمت بشكل مستمر منذ عام 2015. (أنسامد).



