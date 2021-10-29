تراجع مبيعات ستيلانتس في الربع الثالث العام الجاري

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس، في الربع الثالث من العام الجاري، 1,13 مليون سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مع خسارة حوالي 600 ألف وحدة، أي ما يعادل حوالي 30% من الإنتاج المخطط له في الربع الثالث من عام 2021.



يعود هذا التراجع لازمة أشباه الموصلات. وبلغ صافي الإيرادات في الربع الثالث 32.6 مليار يورو، بانخفاض 14% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.



تشير التوقعات إلى عدم وجود مزيد من التدهور في إمدادات أشباه الموصلات، وأنه لا يوجد مزيد من الإغلاق في أوروبا والولايات المتحدة.



قامت الشركة بمراجعة آفاق السوق للعام بأكمله في المناطق التي تعمل فيها مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لترتفع في أمريكا الشمالية 5% بدلا من 10% وأمريكا الجنوبية 15% بدلا من 20% وأوروبا 5% بدلا من 10% والشرق الأوسط وأفريقيا 20% بدلا من 15%. (أنسامد).



