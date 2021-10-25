اتفاق بريتيش بيتروليم و بياجيو لكهربة المركبات علي عجلتين

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - وقعت بريتيش بيتروليم وبياجيو مذكرة تفاهم لتطوير وتنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات لدعم الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية ثنائية وثلاث عجلات في أوروبا وآسيا والهند..



من خلال الجمع بين خبرة مجموعة بياجيو في الإنتاج المكثف للسيارات الكهربائية وإدارة البنى التحتية ذات الصلة ، مع الخبرة والتغطية الدولية الواسعة لشركة بريتيش بيتروليم ، تعتزم الشركتان دعم الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية ، وبالتالي المساهمة في الحد من حركة المرور والتلوث في المناطق الحضرية.



تعمل جيو مع بريتيش بيتروليم ومجموعة بياجيو بالفعل في تطوير حلول للسيارات الكهربائية. لذلك يعتزم الشركاء استكشاف فرص النمو في آسيا - الصين وإندونيسيا وفيتنام - وأوروبا. الراحة والتنقل هي المبادئ الأساسية لاستراتيجية بريتيش بيتروليم.



من خلال التعاون مع شركاء مبتكرين ، تهدف بريتيش بيتروليم إلى تطوير نماذج أعمال جديدة وتقديم خدمات تساهم في تحقيق مستقبل التنقل والطاقة والخدمات للمستهلكين. (أنسامد).



