تراجع انتاج السيارات بسبب أزمة أشباه الموصلات

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - سيؤدي النقص في أشباه الموصلات في سوق السيارات - وفقًا لتقديرات المحللين - إلى انخفاض إنتاج السيارات على مدار ثلاث سنوات بمقدار أكثر من 14 مليون سيارة.



وكشف مسح أجراه مرصد مكونات السيارات الإيطالية والغرفة التجارية بتورينو والرابطة الوطنية لصناعة السيارات ومركز ابتكار السيارات والتنقل التابع لقسم الإدارة في بجامعة كا فوسكاري في فينيسيا أن انتاج السيارات سيتراجع بمقدار 4.5 مليون سيارة هذا العام، و 8.5 مليون سيارة في عام 2022 ومليون سيارة في عام 2023.



وتخشى الشركات العاملة في مجال مكونات السيارات - والتي تبلغ فروعها في إيطاليا 2203 فروع وتضم 161.400 موظف، زيادة أسعار المواد الخام وتباطؤ الوضع الاقتصادي في أوروبا. وانخفض حجم مبيعات الشركات في عام 2020 إلى 44.8 مليار يورو بسبب الوباء.



ومع ذلك، تتوقع سلسلة التوريد عامًا من الانتعاش، حيث تتوقع أكثر من ثلثي الشركات زيادة في المبيعات، فيما تتوقع أكثر من 55% من الشركات زيادات في الطلبات الداخلية والصادرات والتوظيف.



يوضح رئيس الغرفة التجارية في تورينو داريو جالينا : تتوقع سلسلة التوريد حدوث انتعاش في عام 2021، ولكن من الضروري وضع رؤية السياسة الصناعية الوطنية في قلب العمل السياسي، حيث لا يستطيع رجال الأعمال وحدهم القيام بذلك لتجاوز الأزمة. (أنسامد).



