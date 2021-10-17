تراجع سوق السيارات في أوروبا في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - بلغت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة 972.723 سيارة في شهر سبتمبر الماضي، بتراجع 25.2% عن نفس الشهر من عام 2020.



ووفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بلغ إجمالي مبيعات السيارات خلال التسعة أشهر الماضية 9.1 مليون سيارة، بنسبة نمو 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



سجلت مبيعات ستيلانتس 179.117 سيارة في أوروبا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة، بانخفاض بلغت نسبته 30.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.



وخلال الأشهر التسعة الماضية، بلغت مبيعات المجموعة 1.8 مليون سيارة، بارتفاع 8.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.



مقارنة بشهر سبتمبر عام 2019، وهو العام الذي سبق ظهور وباء كورونا، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 24.3%، بينما بلغ الانكماش في الفترة من يناير إلى سبتمبر 24.4%.



ضربت أزمة توريد أشباه الموصلات آمال انتعاش سوق السيارات التي تأثرت بشدة بسبب الوباء. وأثر هذا الوضع بشكل خاص في جميع أنحاء أوروبا أيضًا على وكلاء السيارات، حيث تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بشكل كبير. (أنسامد).



