سيارات كهربائية للجيل الجديد من لانسيا

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - قال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، لوكا نابوليتانو، إن النموذج الأول لجيل لانسيا ابسلون الجديد يمكن أن يكون سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة، وذلك في إطار خطة مدتها عشر سنوات تتضمن سيارات صغيرة ومتوسطة الحجم ورائدة.



وتتميز السيارة الجديدة ليس فقط من حيث الأسلوب والجودة والامكانيات الديناميكية للعلامة التجارية، ولكن أيضًا بتصميم هيكل السيارة الخارجي والداخلي.



لا توجد تفاصيل أو صور عن سيارة لانسيا ابسلون في الوقت الحالي، نظرا لان إطلاق هذا النموذج يجب أن يتم في عام 2024. (أنسامد).



