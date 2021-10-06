مازيراتي المكسيك تحتفل بعيدها ال 55

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تحتفل اليوم مازيراتي المكسيك عيدها ال 55 حبث كانت بداياتها يوم 6 اكتوبر 1966 اثناء الدورة 53 للمعرض الدولي للسيارات في باريس كانت مازيراتي المكسيك ، التي تبلغ من العمر 55 عامًا والتي صممها فينالي ، بمثابة بزوغ السيارة كوبيه الأنيقة 2 + 2 بأسلوب مازيراتي الخالص ، ولكن بقلب رياضي قوي. تحت غطاء المحرك ، في الواقع ، تم تزويده بنسخة بمحرك السباق المشتق من 450 S. من بين سيارات ، كانت المكسيك هي النموذج الثالث الذي يستغل هذا المحرك بعد Quattroporte و 5000 GT.



ويرجع تاريخ هذه السيارة الي ما يقال ان مواطن مكسيكي اشتري مازيراتي 5000 جي تي في 1961 والتي كانت ملك رئيس المكسيك ادولفو لوبيز ماتيوس ..



وبعد تعرضها لحادث طريق ارسل السيارة الي مودينا لاجراء الاصلاحات اللازمة وعند زيارته لمصنع فيال سيرو مينوتي انبهر المكسيكي بحالة المصنع و الاجراءات المتبعة و بالنموذج الاول الذي صممه فينالي واصر علي شرائه وتم بالفعل نقله علي شاسيه سيارته 5000 جي تي.



تميزت مازيراتي المكسيك أيضًا بأسلوبها ومعداتها التي تضمنت ، بشكل قياسي ، مقاعد جلدية ، ونوافذ كهربائية ، ولوحة عدادات خشبية ، وتكييف هواء ، ومكابح أمامية مدعومة بالطاقة. يتوفر صندوق التروس الأوتوماتيكي والتوجيه المعزز والراديو كخيارات...اما الصالون الداخلي فكانوا يطلقون عليه " الصالون الايطالي". (أنسامد).



