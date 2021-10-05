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سيارات - صناعة و أسواق
لامبورجيني 2+2 اول 2025 كهربائية بالكامل
    (أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - كما كان الحال بالنسبة للامبورجيني هوريكان و اوريوس التان تقاسمتا الكثير من العناصر مع اودي فان لامبورجيني القادمة 2+2ستكون كهربائية بالكامل وستظهر خلال 2025-2026 وستستخدم أيضًا منصة Ev غير مسبوقة من مجموعة فولكس فاجن.

    تسعى لامبورجيني إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% اعتبارا من بداية 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا وضمان "استدامة توريد سلاسل الانتاج".وتمكنت "لامبورجيني" من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إذ سجّلت في العام 2020 "ثاني أفضل عام في التاريخ" من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية "قياسية".

    وباعت الشركة الايطالية التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارة الذي سجّلته في العام 2019. (أنسامد).

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