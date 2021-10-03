مازيراتي شريك الجناح الإيطالي في إكسبو دبي

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - تم الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تشارك فيه ايطاليا بجناج متميز. وتعتبر شركة مازيراتي لصناعة السيارات شريك الجناح الإيطالي، تحت شعار الجمال والتنقل المستدام على متن سيارات مازيراتي.



تتيح الاتفاقية المبرمة بين مازيراتي والجناح الإيطالي إثراء تاريخ إيطاليا أمام جمهور عالمي، مع تعزيز قيم التنمية والتنقل المستدام التي تميز المعرض.



في الفترة من 27 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، سيتم تنظيم معرض بعنوان "مازيراتي: تاريخ من الأداء الفاخر فائق الشحن" مع جناح فني خاص ابتكره مركز مازيراتي ستايل.



سيعيد جناح مازيراتي تفسير قيم العلامة التجارية المرتبطة بالأراضي الإيطالية من خلال الابتكار التكنولوجي وتصميمها الفريد.



في الوسط، السيارة الرياضية الخارقة MC20، التي تعتبر بمثابة عمل فني رائع مع سلسلة من العناصر المعدنية ثلاثية الأبعاد.



سيكون هناك أيضًا عرضان يركزان على الاستدامة، ليس فقط بالنسبة للمحرك، ولكن أيضًا للمواد المستخدمة لتطوير المركبات.



سيستخدم ممثلو الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي سيارة مازيراتي كواتروبورتيه في جولاتهم، حيث تعتبر نموذج كلاسيكي للتصميم الإيطالي الذي يجمع بين الأناقة والرياضة. (أنسامد).



