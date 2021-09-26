تراجع سوق المركبات التجارية في أوروبا في الصيف

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - كشفت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع سوق المركبات التجارية خلال فصل الصيف بعد خمسة أشهر متتالية من النمو.



سجل سوق المركبات التجارية انخفاضا بنسبة 11.9% في شهر يوليو و 5.4% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وأغسطس من عام 2020، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وخلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات المركبات التجارية 1.2 مليون سيارة، بارتفاع 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



توضح رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن الانخفاض في أشهر الصيف يرجع إلى التباطؤ في الطلب على الشاحنات الصغيرة، والتي تمثل 83% من إجمالي المبيعات، بينما كان أداء قطاعات الشاحنات والحافلات أفضل مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.



في الأشهر الثمانية الاولى من العام، سجلت جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية نموًا كبيرا، تتصدرها إيطاليا بنسبة نمو 35.4%، ثم فرنسا (22.4%)، وإسبانيا (16%) وألمانيا (12.5%). (أنسامد).



