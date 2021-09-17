تراجع مبيعات السيارات في أوروبا الشهر الماضي

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - كشفت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات السيارات في أسواق الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بلغت 724.710 سيارة في شهر اغسطس الماضي، بتراجع 18.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.



بشكل عام، سجلت مبيعات السيارات منذ بداية العام 8.1 مليون سيارة، بزيادة قدرها 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي تأثرت بشدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.



وخلال نفس الشهر، بلغت مبيعات مجموعة "ستيلانتس" 122.836 سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 29.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.



ومنذ بداية العام، بلغت مبيعات المجموعة 1.6 مليون سيارة، بزيادة 14.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.



ومن المتوقع أن يتعرض سوق السيارات الذي تضرر بشدة بسبب وباء كورونا لازمة اخرى قادمة تتعلق بأشباه الموصلات قد تؤثر على إنتاج السيارات بشكل كبير. (أنسامد).



