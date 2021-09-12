مرسيدس إي كيو إس السيارة الرسمية لمعرض جنوى الدولي للقوارب

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - ستكون سيارة مرسيدس إي كيو إس EQS السيارة الرسمية للدورة رقم 61 لمعرض جنوى الدولي للقوارب التي ستقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.



سيكون ذلك بمثابة فرصة غير مسبوقة للقاء جمهور محدد، مع تقارب قوي مع شركة مرسيدس، وقبل كل شيء سيارة إي كيو إس، المعيار الجديد في عالم العلامات التجارية الفاخرة الخالية من الانبعاثات.



في الواقع، ستكون إي كيو إس هي بطلة المعرض، وستُعرض في منطقة مخصصة داخل صالة حصرية مخصصة لها. ستوفر مرسيدس أربع "سيارات أحلام"، مع خدمة "مناقصة" حصرية لكبار الضيوف في الحدث.



قال ميركو سكارشيلي، رئيس اتصالات التسويق في مرسيدس-بنز إيطاليا: هناك العديد من عناصر الاتصال بين العالم البحري وعلامتنا التجارية، مضيفا أن هناك انسجام قوي وغالبًا ما يكون أيضًا سببًا للإلهام في كلا الاتجاهين. (أنسامد).



