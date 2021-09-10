حوالي ثلث السيارات في معرض ميونخ تحتوي على إطارات بيريللي

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - تحتوي سيارة من بين كل ثلاث سيارات كهربائية تقريبًا (29%) من بين تلك المعروضة في معرض السيارات الدولي في ميونخ على إطارات بيريللي الإيطالية من طرازات P Zero وScorpion.



كما تتواجد إطارات بيريللي أيضا من طراز سنتوراتو بي 7 في بعض طرازات السيارات أيضًا المزودة بتقنية Elect المخصصة للمركبات الصديقة للبيئة أو ذات الانبعاثات المنخفضة، وسيارات بي إم دبليو 320 وبي إم دبليو الفئة الثالثة الهجينة.



تتميز إطارات P Zero بأداء فائق، حيث تجمع بين تجربة بيريللي المكتسبة في سباقات السيارات مع تكنولوجيا Elect، لتتواجد مع موديلات مثل بورش تايكان وفورد موستنج ماخ إي GT وبولستار وبي أم دبليو أي أكس، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس-بنز الجديدة، وجميعها معروضة في معرض ميونخ.



أما إطارات Scorpion، المصممة لسيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، فتتواجد في سيارات أخرى معروضة في ميونيخ، من بينها فولكس فاجن وفولفو الهجينة وجاكوار;.



تم تطويرها من قبل شركة بيريللي بالتعاون مع كبرى شركات تصنيع السيارات لتلبية المتطلبات التكنولوجية المحددة للمركبات الهجينة الكهربائية وفقًا لفلسفة بيريللي المثالية. (أنسامد).



