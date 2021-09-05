ارتفاع سوق السيارات الايطالية في اغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - واصل سوق السيارات الايطالية ارتفاعه في شهر اغسطس، حيث حققت مبيعات سيارة فيات باندا أفضل المبيعات لتحتل المرتبة الاولى مع بيع 3059 سيارة خلال شهر أغسطس، ليبلغ اجمالي مبيعاتها أكثر من 78000 سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.



كما واصل سوق السيارات الهجينة صعوده، بما في ذلك السيارات الكهربائية، مع الارتفاع المتواصل في مبيعات سيارات الدفع الرباعي، والتي تمثل نصف السوق بشكل عام.



وجاءت سيارة فيات 500 أيقونة فيات الأخرى في المرتبة الثانية في مبيعات سوق السيارات الايطالي في اغسطس، فيما احتلت سيارة لانسيا ابسيلون المرتبة الثالثة.



وجاء المركز الرابع في المراكز العشرة الأولى لأفضل 10 سيارات مبيعًا في أغسطس لأول سيارة أجنبية من نصيب سيارة رينو كابتشر الفرنسية.



ومع الانخفاض المتواصل في مبيعات سيارات الديزل، هناك زيادة في مبيعات السيارات الهجينة مع حصة سوقية تصل إلى 31.6%، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.



كما كان أداء سوق السيارات الكهربائية بالكامل جيدًا، حيث ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بشهر أغسطس 2019، بنسبة 5% مع بيع أكثر من 3200 وحدة. (أنسامد).



