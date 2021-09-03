الاحتفال بمرور مئة عام على سيارة لانسيا لامبدا

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - يحتفل متحف السيارات الوطني في مدينة تورينو الايطالية بمرور 100 عام على اطلاق السيارة لانسيا لامبدا مع تنظيم معرض يوم السبت 4 سبتمبر يضم 39 نموذجًا للسيارة سيتم عرضها أولاً في ساحة سان كارلو من الساعة 9 إلى 12.



ستعبر هذه السيارات المدينة وصولا إلى متحف السيارات الوطني. ستظل 11 سيارة معروضة في ساحة المتحف حتى نهاية الشهر.



سيعقد مؤتمر مع المتحدثين لورينزو موريلو وإنريكو فوميا ورودولفو جافينو روسي وسيرجيو ليمون وماركو فيسكونتي في قاعة الاحتفالات يوم السبت الساعة 3 مساءً.



في الأول من سبتمبر عام 1921، خرج فينسينزو لانسيا مع موظفيه لاختبار نموذج لامبدا ذهابا إلى مونسينيزيو. تم تقديم السيارة للجمهور في نسختها النهائية في معرضي باريس ولندن للسيارات في خريف عام 1922.



بدأت عمليات التسليم في عام 1923. حتى عام 1931، تم بيع 12.998 نسخة. كانت لامبدا أول سيارة في العالم بهيكل داعم، حيث حصلت على براءة اختراع عام 1919. كانت أيضًا أول سيارة مزودة بنظام تعليق مستقل للعجلة الأمامية (براءة اختراع 1921) ومكابح أمامية أيضًا.



(أنسامد).



