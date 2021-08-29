سيتروين تحتفل بمرور 40 عامًا على احدى سياراتها

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - تحتفي سيتروين بمرور 40 عامًا على إطلاق سيارتها 2CV 007 التي ظهرت في فيلم "من أجل عينيك فقط " للمثل روجر مور.



تم إنتاج 500 سيارة فقط من طراز سيتروين 2CV 007، وهي واحدة من أندر السلاسل التي صدرت في اصدار محدود، كما تعتبر واحدة من أكثر السيارات التي يبحث عنها هواة جمع السيارات القديمة.



بعد مرور عام على الاحتفال بمرور 40 عامًا على إطلاق سيارة 2CV Charleston، تحتفل سيتروين بمرور 40 عامًا على طرح سيارة 2CV 007، والتي أظهرت براعة سيارة من طراز 2CV التي استخدمها روجر مور وكارول بوكيه في مطاردة جنونية في إسبانيا في فيلم "من أجل عينيك فقط ".



تم تقديم سيارة 2CV 007 للجمهور في فرنسا في أكتوبر 1981، مباشرة بعد عرض الفيلم. وتم إنتاج 500 سيارة فقط من هذا الطراز، مما يجعلها واحدة من أندر وأقل الاصدارات المحدودة التي تم انتاجها على الإطلاق. (أنسامد).



