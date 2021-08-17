Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - صناعة و أسواق
إيطاليا: شركة هلبيز تقدم أول سكوتر كهربائي
يتوقع أن يطرح في الأسواق عام 2022، مع انتاج 60 ألف وحدة سنويا
    (أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تقدم شركة هلبيز Helbiz، التي كانت تخصص نشاطها في مشاركة وسائل التنقل الصغيرة، أول سكوتر كهربائي من انتاجها، بعد إدراجها في بورصة ناسداك.

    الاسكوتر الجديد، الذي سيصل للأسواق في 2022، وسيتم انتاج 60 ألف وحدة منه سنويا، من تصميم شركة "Pininfarina"، وسيتم توزيعه بواسطة شركة "MT Distribution".

    وأوضح بيان نشرته شركة هلبيز، أن الشركة قدمت نموذج أولي من الاسكوتر الذي سيحمل اسم "هلبيز وان"، ومن المتوقع أن يتم تطويره بواسطة Pininfarina، مع مجموعة جديدة أخرى من مركبات التنقل الصغيرة الكهربائية، بتصاميم منسقة وقابلة للتخصيص.

    ومن جانبه، وبين نائب رئيس المبيعات والتسويق في Pininfarina، جوزيبي بونولو، أن "هلبيز وان"، يؤكد مرة أخرى التزام الشركة بالتنقل المستدام بجميع أشكاله، من خلال التصميم، الذي تطبقه على القطاعات المختلفة، موضحا أن الشركة تجري ابتكارات منذ أكثر من 90 عاما لتحسين حياة الناس. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية

    ألبوم الصور