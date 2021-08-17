إيطاليا: شركة هلبيز تقدم أول سكوتر كهربائي

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تقدم شركة هلبيز Helbiz، التي كانت تخصص نشاطها في مشاركة وسائل التنقل الصغيرة، أول سكوتر كهربائي من انتاجها، بعد إدراجها في بورصة ناسداك.



الاسكوتر الجديد، الذي سيصل للأسواق في 2022، وسيتم انتاج 60 ألف وحدة منه سنويا، من تصميم شركة "Pininfarina"، وسيتم توزيعه بواسطة شركة "MT Distribution".



وأوضح بيان نشرته شركة هلبيز، أن الشركة قدمت نموذج أولي من الاسكوتر الذي سيحمل اسم "هلبيز وان"، ومن المتوقع أن يتم تطويره بواسطة Pininfarina، مع مجموعة جديدة أخرى من مركبات التنقل الصغيرة الكهربائية، بتصاميم منسقة وقابلة للتخصيص.



ومن جانبه، وبين نائب رئيس المبيعات والتسويق في Pininfarina، جوزيبي بونولو، أن "هلبيز وان"، يؤكد مرة أخرى التزام الشركة بالتنقل المستدام بجميع أشكاله، من خلال التصميم، الذي تطبقه على القطاعات المختلفة، موضحا أن الشركة تجري ابتكارات منذ أكثر من 90 عاما لتحسين حياة الناس. (أنسامد).



