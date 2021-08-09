عرض سيارة "لامبورجيني ميورا اس" للمزاد بسعر 2 مليون دولار

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - سيارة نادرة ستشهد سباقا مستعرا من قبل محبي السيارات الكلاسيكية الرائعة، أنها أيقونة لامبورجيني "ميورا أس Miura S" التي يعود تصميمها إلى عام 1971.



هيكل السيارة المثيرة للاهتمام، سوف يعرض في المزاد العلني في دار "أر أم سوثبيس RM Sotheby's"، في 14 أغسطس، بسعر مبدأي 2 مليون دولار.



السيارة الأيقونية الفائزة بجائزة الأفضل في فئتها، وجائزة أفضل سيارة بعد الحرب في مسابقة "Pebble Beach"، تعود إلى طالبة إيرانية، كانت تدرس في جامعة كاليفورنيا في بداية سبعينات القرن المنصرم، إذ أن أبويها- قيل أنهما كانا مرتبطان بالشاه- اشترا هذه السيارة لها، للتنقل بها إلى الجامعة.



شهدت قصة هذه السيارة مع الطالبة الإيرانية، أحداث مشوقة، إذ أنها عرضتها للبيع في بداية دراستها للجامعة عبر إعلان منشور، حتى تتمكن من الحصول على أموال، وشراء سيارة رياضية جديدة، لكن الفتاة عدلت عن رأيها، بعد مقابلتها لبعض التجار. وبعد عامين، تعرضت السيارة تتعرض لحادث، وتوقفت الطالبة عن استخدامها. ورغم أن الحادث لم يكن خطيرا، إذ لم يحدث أضرار سوى في منطقة المصباح الأيمن، إلا أن تعقيد تصميم السيارة، جعل من الصعب على الورش المحلية في كاليفورنيا، إصلاحها.



وانتهز صاحب متجر هياكل سيارات، يدعى ستيف بيكمان، هذه الفرصة لشراء هيكل السيارة مقابل بضعة دولارات عام 1977، إذ كان ينوي إجراء إصلاحات طفيفة بشراء الأجزاء المتضررة من شركة لامبورجيني في إيطاليا، لكن الخطة لم تمضي قدما، لتبقى السيارة في حالتها الأصلية لديه على مدار 42 عاما.



وفي عام 2019، وقعت عين أحد الخبراء في تجميع السيارات على سيارة ميورا أس، ونشر فيديو على يوتيوب للسيارة، موضحا أن مالكها دعاه لإجراء إصلاحات لها. (أنسامد).



