لانسيا تحتفي بمرور 115 عامًا على اطلاقها

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - احتفل لوكا نابوليتانو، الرئيس التنفيذي لعلامة لانسيا التجارية الايطالية للسيارات، بمرور 115 عامًا على تاريخ هذه الشركة المصنعة للسيارات من خلال تقديم الفصل الثاني من فيلم وثائقي عن تاريخ لانسيا.



ويحمل الفيلم عنوان "الأناقة في الحركة"، ويمكن مشاهدته عبر موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=KgQM3S01Upc في الحلقة التي تحمل عنوان "علامة تجارية ذات هوية فريدة"، واصل لوكا نابوليتانو مع روبرتو جيوليتو، رئيس قسم التراث للعلامات التجارية ألفا روميو وفيات ولانسيا وأبارث، رحلتهما عبر الزمن، من عام 1906 إلى يومنا هذا، يتحدثان عن تطور شعار العلامة التجارية وأصل أسماء سيارات لانسيا الأيقونية.



وقال نابوليتانو : لانسيا هي علامة تجارية ذات هوية ولدت قوية منذ البداية وظلت دون تغيير لمدة 115 عامًا، هوية مكونة من شعار أنيق ومميز، وكذلك من العديد من أسماء النماذج الشهيرة التي جعلت الملايين حول العالم يعشقونها. (أنسامد).



