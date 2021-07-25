طفرة في سوق السيارات الكهربائية

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - سجلت مبيعات سوق السيارات الكهربائية طفرة كبيرة في الربع الثاني من عام 2021 في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



ارتفعت الحصة السوقية لسوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بأكثر من الضعف، لترتفع إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة ب 3.5% في نفس الفترة من عام 2020، فيما شكلت السيارات الهجينة 8.4% من مبيعات كافة السيارات الجديدة.



كما زاد الطلب على سوق السيارات الهجينة بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتمثل 19.3% من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أنه في نفس الوقت انخفضت الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي (البنزين والديزل)، والتي تمثل معًا 62.2% من السيارات الجديدة المباعة.



(أنسامد).



