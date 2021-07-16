ايطاليا : ركود سوق المركبات التجارية في يونيو

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - كشفت تقديرات مركز الدراسات والإحصاء التابع للاتحاد الوطني لمصنعي السيارات الأجنبية عن ركود سوق المركبات التجارية في ايطاليا في شهر يونيو الماضي ليتراجع بنسبة 0.6% مقارنة بعام 2019.



وبلغت مبيعات سوق المركبات التجارية 16910 سيارات، مقارنة بـ 17006 سيارات في نفس الشهر قبل عامين، الا أن هذه المقارنة مع عام 2020 لم توثق بعد.



سجل سوق المركبات التجارية في النصف الأول من العام الجاري نموًا انخفض إلى 1.2% مع مبيعات بلغت 97.670 مركبة، مقابل 96.515 سيارة في الفترة من يناير إلى يونيو 2019. (أنسامد).



