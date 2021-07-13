ايطاليا-سيارات: 2020 العام الأكثر سوادًا

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - كان عام 2020 هو العام الأكثر سوادًا بالنسبة للسيارة في آخر 16 عامًا ، والثالث من 42 عامًا ، بعد الرقم القياسي السلبي البالغ 1.3 مليون في عام 2013 ، يليه 1.36 في عام 2014.



وقد ضرب الوباء قطاع السيارات مع انهيار في التسجيلات: 535.000 سيارة أقل من العام السابق (-27.9٪) ، انخفاض 15.1٪ في المركبات التجارية ، 14.3٪ في المركبات الصناعية ، 19٪ مقطورات وشبه مقطورات و 25٪ حافلات.



هذه هي الصورة الدرامية المقدمة في الملخص الإحصائي الرابع والعشرين لسوق السيارات الذي نشره Unrae ، الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية ، والذي يؤكد تقادم الأسطول في إيطاليا ، حيث تم تضمين 28٪ من 38620.000 سيارة على الطريق. إصدار Euro 0-3.



لا يزال نوع الهيكل الذي يفضله الإيطاليون هو السيدان (46.1٪) ، حتى لو استمرت في خسارة نصيبها (مع 15 نقطة أقل في السنوات العشر الماضية) لصالح التقاطع (36.1٪) ، فإن السيارة على الطرق الوعرة هي مستقر إلى حد ما (9.1٪). السيارات الصغيرة آخذة في الارتفاع مؤكدة المركز الأول بين مختلف الشرائح (37.9٪). يسود اللون الرمادي بين ألوان الجسم (36.3٪) ، يليه الأبيض (25.3٪) ، والأسود (15.3٪) ، ومتغيرات اللون الأزرق (11.4٪). ويفضل الرجال (37.4٪) اللون الرمادي على النساء (32.9٪) ، بينما يسود هؤلاء في تفضيل البيض (26.8٪ مقابل 24.7٪ من الرجال). (أنسامد).



