سيارات..مصنع ايتالفولت العملاق يعمل اوائل 2022

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - تتواصل الاجتماعات التاسيسية لشركة ايتالفولت لصناعة بطاريات السيارات حول خطة انشاء اول مصنع عملاق في ايطاليا والاكبر في اوروبا .



يقام المصنع علي مساحة 350 الف متر مربع وطاقة انتاجية 45 جيجاوات ويعمل به ما يقرب من 3500 موظف في المصنع اما الادارة و الاعمال الاضافية الملحقة فمن المتوقع الاعلان عن 10 الاف وظيفة جديدة .



يؤكد بيان الشركة ان الخطة تهدف الي اعادة بناء مصنع سكارمانو في النصف الاول من العام القادم و البدء في انتاج البطاريات بدئا من هذا التاريخ و حتي نهاية 2024. (أنسامد).



