تحسين خدمة ميشلان ايطاليا أون كول لعملاء الناقلات

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - خدمة ONCall المحسنة لمساعدة ميشلان ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة على الطريق في الوقت المناسب. بعد تجديد تقني وتكنولوجي شامل ، تهدف خدمة Michelin ONCall لتلبية احتياجات عملاء النقل البري إلى تقليل وقت التوقف عن العمل المتعلق بالانتظار وحل المشكلات الناشئة عن الإطارات.



ستستفيد المساعدة ، المقدمة على الشبكة الإيطالية ، من التغييرات المهمة في ONCall المجددة ، وهي خدمة نشطة بالفعل لبعض الوقت على شبكة الطرق والطرق السريعة الأوروبية بالكامل ، والتي سترفع من جودة خدمة المساعدة من خلال انتشار وسرعة وفعالية أكبر.



وتهدف خدمة العملاء ، التي ستهتم بطلب المساعدة ، إلى الرد في غضون دقيقة واحدة و حل المشكلة في غضون ساعتين من المكالمة الهاتفية.



هناك نوعان من معدلات التدخل المخصصة (المساعدة على الأراضي الوطنية أو الدولية) مع الالتزام بإرسال الفاتورة المتعلقة بالخدمة المقدمة في إيطاليا في غضون 3 أيام من التدخل.



إن خدمة ONCall المُحسَّنة من Michelin ، المصممة لخدمة إطارات الشاحنات ، تجمع بين السرعة والبساطة والفعالية من خلال أوقات رد الفعل المنخفضة والمعدلات الواضحة والدعم اللوجستي. (أنسامد).



