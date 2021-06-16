تحسين خدمة ميشلان ايطاليا أون كول لعملاء الناقلات

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - خدمة ONCall المحسنة لمساعدة
ميشلان ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة على الطريق في الوقت
المناسب. بعد تجديد تقني وتكنولوجي شامل ، تهدف خدمة Michelin
ONCall لتلبية احتياجات عملاء النقل البري إلى تقليل وقت التوقف عن
العمل المتعلق بالانتظار وحل المشكلات الناشئة عن الإطارات.
ستستفيد المساعدة ، المقدمة على الشبكة الإيطالية ، من
التغييرات المهمة في ONCall المجددة ، وهي خدمة نشطة بالفعل لبعض
الوقت على شبكة الطرق والطرق السريعة الأوروبية بالكامل ، والتي
سترفع من جودة خدمة المساعدة من خلال انتشار وسرعة وفعالية أكبر.
وتهدف خدمة العملاء ، التي ستهتم بطلب المساعدة ، إلى الرد في
غضون دقيقة واحدة و حل المشكلة في غضون ساعتين من المكالمة
الهاتفية.
هناك نوعان من معدلات التدخل المخصصة (المساعدة على الأراضي
الوطنية أو الدولية) مع الالتزام بإرسال الفاتورة المتعلقة بالخدمة
المقدمة في إيطاليا في غضون 3 أيام من التدخل.
إن خدمة ONCall المُحسَّنة من Michelin ، المصممة لخدمة إطارات
الشاحنات ، تجمع بين السرعة والبساطة والفعالية من خلال أوقات رد
الفعل المنخفضة والمعدلات الواضحة والدعم اللوجستي. (أنسامد).