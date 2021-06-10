بيريلي و اينيل:اطلاق مشروع بني تحتية للسيارات الكهربائية

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت Pirelli و Enel X عن إطلاق مشروع تركيب بنى تحتية لشحن السيارات الكهربائية ، في بعض نقاط بيع شبكة وكلاء إطارات السائقين.



يتضمن توقيع الاتفاقية التعاون الذي سيشمل على الفور العديد من ورش عمل Pirelli في إيطاليا ، ثم يأتي دور إسبانيا ودول أوروبية أخرى مع خريطة طريق يتم تحديدها.



وفقا لبيان صحفي يعد هذا المشروع جزءًا من الأنشطة المختلفة التي تنفذها Pirelli في مجال الاستدامة ويمثل مساهمة في دعم انتشار السيارات الكهربائية التي تعاني من نقص ملحوظ في محطات الشحن الكهربائي .



يعد التعاون بين Pirelli و Enel X جزءًا من مشروع أوروبي لتطوير الخدمات المقدمة للسائقين للتنقل الإلكتروني ، وهو جزء في نمو مستمر وستولي ورش عمل Pirelli Driver المزيد والمزيد من الاهتمام في تقديم هذا النوع من الخدمات.



في الواقع ، بالإضافة إلى تركيب محطة الشحن ، يتضمن المشروع أيضًا دورة تدريبية محددة لمتاجر التجزئة.



ستوفر Enel X لوكلاء تحميل السائقين بين 22 كيلوواط و 50 كيلو واط من الطاقة ، وقادرة على إعادة شحن العديد من المركبات في نفس الوقت فضلا عن انها ستكون مرئية على تطبيقات مزودي خدمة التنقل المختلفين ، مثل JuicePass من Enel X. " أكد دانييلي ديمبروجيو ، الرئيس التنفيذي لشركة Pirelli Italy ان الشركة تعمل علي اتخاذ قرارات متزايدة على الطريق إلى الاستدامة.المساهمة التي سنقدمها مع Enel X في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ، وهي المشكلة الأولى في انتشار هذه المركبات.



أعلنت Pirelli و Enel X عن إطلاق مشروع سيؤدي إلى تركيب بنى تحتية لشحن السيارات الكهربائية ، في بعض نقاط بيع شبكة وكلاء إالاطارات.



يبدأ توقيع الاتفاقية التعاون الذي سيشمل على الفور العديد من ورش عمل Pirelli في إيطاليا ، ثم يأتي دور إسبانيا ودول أوروبية أخرى مع خريطة طريق يتم تحديدها. يعد هذا المشروع جزءًا من الأنشطة المختلفة التي تنفذها Pirelli في مجال الاستدامة ويمثل مساهمة في دعم انتشار السيارات الكهربائية التي تجد اليوم مشكلتها الاولي في نقص القدرة على الشحن في البنية التحتية للشحن. (أنسامد).



