إيطاليا: تراجع كبير لإقبال الشباب على السيارات

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - هل انتهى الحب بين الشباب والسيارات؟ تكشف البيانات الأخيرة في إيطاليا تراجع كبير في إقبال الشباب على امتلاك سيارات.



وبحسب البيانات، فإن واحد من كل 8 شباب في إيطاليا، أقل من سن 25 عاما، - حوالي 12،2%، هم يمتلكون فقط سيارة، في تراجع كبير بالمقارنة بعام 2011، حينما كانت النسبة من 1 إلى 5، أي 20،8%.



تظهر الأرقام أن نسبة التراجع خلال العقد الأخير وصل إلى 41،3%.



ومن بين الأسباب وراء عدم الرغبة المتزايدة لدى الشباب في امتلاك سيارة، هي تكاليف تشغيلها، والتي وصلت في المتوسط إلى 260 دولار، عام 2020.



أيضا من بين الأسباب، يبرز انتشار أشكال جديدة للتنقل، مثل السيارات الصغيرة، والدراجات والأسكوتر التي يمكن مشاركتها.



ورغم هذا التراجع، فقد زاد تملك السيارات لدى المواطنين فوق سن الخمسين وحتى الستين عاما، إذ أظهرت البيانات أن معدل امتلاك السيارات لهذه الفئة العمرية وصلت إلى 101،13%.



وبالنسبة لفئة الستينات من العمر، فقد وصلت النسبة 92%. (أنسامد).



