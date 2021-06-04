Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - صناعة و أسواق
ايطاليا:مسابقة السيارات الانيقة اول اكتوبر في فيلا ديست
    (أنسامد) - يونيو 4 - روما - تنطلق مسابقة السيارات الانيقة في فيلا ديست من 1 إلى 3 أكتوبر ونظرا لظروف الجائحة فقد تم تسجيل مشاركة محدود ة،و لن تكون هناك منافسة للدراجات النارية.

    ستقام النسخة الأولى من المسابقة ، بعد الوباء باعداد محدودة من المتسابقين، ولهذا السبب ، لن يُقام الحدث المفتوح للجمهور في فيلا إيربا ولن تُقام مسابقة الدراجات النارية. ايضا .. ستقام نسخة Concorso d'Eleganza 2021 من الجمعة إلى الأحد بالكامل في Villa d'Este.

    في عام 2021 ، ستتنافس السيارات في الفئات التالية: الفئة أ (أسلوب القرن العشرين: من العربات الخالية من الخيول إلى سيارات السباق) ؛ الفئة ب (عصر آرت ديكو: الفضاء والإيقاع والنعمة) ؛ الفئة- C (مواجهة صالة العرض: المعركة بين بريطانيا العظمى وألمانيا من أجل التفوق في الرفاهية) ؛ الفئة D (الجولات الإيطالية الكبرى: البحث عن وصفة لسيارة GT المثالية) ؛ الفئة E (فرقة كبيرة من الأربعينيات إلى الثمانينيات الرائعة: خمسة عقود من سباقات التحمل) ؛ الفئة F (شغف الكمال: 90 عامًا من Pininfarina) ؛ الفئة G (ولادة السيارات الخارقة: السيارات الإيطالية المتميزة) ؛ الفئة- H (الجيل الجديد: Hypercar في التسعينيات).

    بعد النجاح في عام 2019 ، ستبدأ Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021 مرة أخرى بالسماح لبعض المشاركين بالقيام بجولة بالسيارة ، جولة Villa d'Este Prelude. ستبدأ الجولة هذا العام يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 من Cernobbio مرورا عبر كومو ، على طول شواطئ البحيرة حتى بيلاجيو والعودة من أسو. يمكن للجميع الاستمتاع بالسيارات أثناء التوقف لتناول طعام الغداء في بيلاجيو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفال متميز بيوم الجمهورية الايطالية

    ألبوم الصور