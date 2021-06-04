ايطاليا:مسابقة السيارات الانيقة اول اكتوبر في فيلا ديست

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تنطلق مسابقة السيارات الانيقة في فيلا ديست من 1 إلى 3 أكتوبر ونظرا لظروف الجائحة فقد تم تسجيل مشاركة محدود ة،و لن تكون هناك منافسة للدراجات النارية.



ستقام النسخة الأولى من المسابقة ، بعد الوباء باعداد محدودة من المتسابقين، ولهذا السبب ، لن يُقام الحدث المفتوح للجمهور في فيلا إيربا ولن تُقام مسابقة الدراجات النارية. ايضا .. ستقام نسخة Concorso d'Eleganza 2021 من الجمعة إلى الأحد بالكامل في Villa d'Este.



في عام 2021 ، ستتنافس السيارات في الفئات التالية: الفئة أ (أسلوب القرن العشرين: من العربات الخالية من الخيول إلى سيارات السباق) ؛ الفئة ب (عصر آرت ديكو: الفضاء والإيقاع والنعمة) ؛ الفئة- C (مواجهة صالة العرض: المعركة بين بريطانيا العظمى وألمانيا من أجل التفوق في الرفاهية) ؛ الفئة D (الجولات الإيطالية الكبرى: البحث عن وصفة لسيارة GT المثالية) ؛ الفئة E (فرقة كبيرة من الأربعينيات إلى الثمانينيات الرائعة: خمسة عقود من سباقات التحمل) ؛ الفئة F (شغف الكمال: 90 عامًا من Pininfarina) ؛ الفئة G (ولادة السيارات الخارقة: السيارات الإيطالية المتميزة) ؛ الفئة- H (الجيل الجديد: Hypercar في التسعينيات).



بعد النجاح في عام 2019 ، ستبدأ Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021 مرة أخرى بالسماح لبعض المشاركين بالقيام بجولة بالسيارة ، جولة Villa d'Este Prelude. ستبدأ الجولة هذا العام يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 من Cernobbio مرورا عبر كومو ، على طول شواطئ البحيرة حتى بيلاجيو والعودة من أسو. يمكن للجميع الاستمتاع بالسيارات أثناء التوقف لتناول طعام الغداء في بيلاجيو. (أنسامد).



