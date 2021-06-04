ايطاليا:مسابقة السيارات الانيقة اول اكتوبر في فيلا ديست

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تنطلق مسابقة السيارات الانيقة في
فيلا ديست من 1 إلى 3 أكتوبر ونظرا لظروف الجائحة فقد تم تسجيل
مشاركة محدود ة،و لن تكون هناك منافسة للدراجات النارية.
ستقام النسخة الأولى من المسابقة ، بعد الوباء باعداد محدودة
من المتسابقين، ولهذا السبب ، لن يُقام الحدث المفتوح للجمهور في
فيلا إيربا ولن تُقام مسابقة الدراجات النارية. ايضا .. ستقام نسخة
Concorso d'Eleganza 2021 من الجمعة إلى الأحد بالكامل في Villa
d'Este.
في عام 2021 ، ستتنافس السيارات في الفئات التالية: الفئة أ
(أسلوب القرن العشرين: من العربات الخالية من الخيول إلى سيارات
السباق) ؛ الفئة ب (عصر آرت ديكو: الفضاء والإيقاع والنعمة) ؛
الفئة- C (مواجهة صالة العرض: المعركة بين بريطانيا العظمى
وألمانيا من أجل التفوق في الرفاهية) ؛ الفئة D (الجولات الإيطالية
الكبرى: البحث عن وصفة لسيارة GT المثالية) ؛ الفئة E (فرقة كبيرة
من الأربعينيات إلى الثمانينيات الرائعة: خمسة عقود من سباقات
التحمل) ؛ الفئة F (شغف الكمال: 90 عامًا من Pininfarina) ؛ الفئة
G (ولادة السيارات الخارقة: السيارات الإيطالية المتميزة) ؛ الفئة-
H (الجيل الجديد: Hypercar في التسعينيات).
بعد النجاح في عام 2019 ، ستبدأ Concorso d'Eleganza Villa
d'Este 2021 مرة أخرى بالسماح لبعض المشاركين بالقيام بجولة
بالسيارة ، جولة Villa d'Este Prelude. ستبدأ الجولة هذا العام يوم
الخميس 30 سبتمبر 2021 من Cernobbio مرورا عبر كومو ، على طول
شواطئ البحيرة حتى بيلاجيو والعودة من أسو. يمكن للجميع الاستمتاع
بالسيارات أثناء التوقف لتناول طعام الغداء في بيلاجيو. (أنسامد).