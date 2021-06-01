نابولي:معرض بلو اكسبيرينس للتحول الكهربائي للسيارات

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - تشارك جمعية موتس - اي و هي أول جمعية في إيطاليا تم إنشاؤها لإنشاء نظام وتسريع التغيير نحو تحول السيارات الي النظام الكهربائي في معرض التنقل المستدام المقرر في مركز مؤتمرات نابولي Mostra d'Oltremare من 10 إلى 12 سبتمبر.



إلى جانب منظمي معرض Bluexperience ، بعد تأكيدات Anfia و Legambiente ، هناك أيضًا جمعية وطنية مكونة من مشغلين صناعيين وسلسلة توريد السيارات والعالم الأكاديمي وحركات الرأي التي تتعامل مع الانتقال الي النظام الكهربائي.



مشاركة Motus-E ، التي تضم في مجلس إدارتها كبار المديرين التنفيذيين لشركات مثل Enel X و FCA و Volkswagen والعديد من الشركات ذات العيار الدولي ، وكذلك بين الشركاء الذين يقدمون عرضًا لضمان النمو المستدام للتقليل من الانبعاثات للوصول الي الصفرية .



يقول امين عام جمعية موتس-اي دينو ماركوزي "يستمر نمو السيارات الكهربائية في إيطاليا بلا هوادة على الرغم من التباطؤ في قطاع السيارات بأكمله بسبب الوباء ..وعلى الرغم من ذلك ، يجب علينا دعم وتشجيع القيمة الكاملة قدر الإمكان سلسلة التنقل الكهربائي لمواصلة نشر وتعزيز استخدام المركبات عديمة الانبعاثات. ..يجب أن يتحرك بلدنا بالكامل في اتجاه الكهرباء ويدعم البنية التحتية لإيطاليا بأكملها ".



"إن المبادرات مثل Bluexperience - يتابع - تجعل من الممكن زيادة وعي أصحاب المصلحة المحليين والمواطنين أيضًا لفهم إمكانات ومزايا التنقل الكهربائي. هذا هو المستقبل ولكن قبل كل شيء الحاضر لبلد يجب أن يحقق التنقل بدون انبعاثات ". (أنسامد).



