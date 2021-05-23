تراجع تسجيل سيارات النقل الثقيل في إيطاليا متأثرا بكورونا

(أنسامد) - مايو 23 - روما - على الرغم من أن قطاع نقل البضائع لم يتوقف أبدا وكونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد، إلا أن هذا القطاع مر بوضع صعب في إيطاليا خلال العام الماضي، سواء للقطاعات الاقتصادية أو الشركات.



وكشفت احصاءات لمرصد توجهات النقل الثقيل لشركة "كونتنتال"، تراجع تسجيل المركبات الثقيلة لنقل البضائع التي تزيد عن 16 طنا، حيث وصلت 19616، في عام 2020، أي بأقل بنسبة 14،2% عن عام 2019.



الوضع أسوأ بالنسبة لسيارات النقل التي يزيد وزنها عن 3،5 طن، والتي انخفضت من 4935 مركبة في 2019 إلى 3404 في عام 2020، أي بتراجع بنسبة 31%. (أنسامد).



