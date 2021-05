فورد ايطاليا تبتكر برنامج امان للسير علي الطرق

(أنسامد) - مايو 21 - روما - ابتكر فرع شركة فورد للسيارات في ايطاليا برنامج أمان قادر على الاتصال بطريقة حميدة وآمنة لجميع مستخدمي الطريق ، من سائقي السيارات إلى المشاة ، إلى راكبي الدراجات النارية الذين يمرون عبر راكبي الدراجات ، وقد تزايد بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة على الطرق الأوروبية.



هذا هو هدف Share The Road ، الحملة التي أطلقتها Ford Italia من خلال Social In Your Wheels ، وهي اللعبة المصغرة التي تم إنشاؤها على Instagram Stories والتي ، لأول مرة ، تتيح للاعبين الانغماس في بيئة المدينة ورؤية العالم من خلالها. وجهة نظر الدراج أو السائق.



طورت L'Ovale Blu الحملة الاجتماعية لدعم رسالة مشاركة مساحات الشوارع بدءًا من سلسلة قصص Instagram مع مقاطع فيديو تم تصويرها بشكل شخصي ، والنقر البسيط على شاشة الهاتف الذكي ، والذي يبدو غير ضار ، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير متوقعة للاعب.



في الواقع ، في ثانية واحدة فقط من الإلهاء ، يمكن أن يحدث أي شيء: قد لا يرى السائق أو راكب الدراجة من يعبر الطريق ، مما يعرض حياة الآخرين للخطر.



بفضل التجربة الاجتماعية In Your Wheels ، سيتمكن كل مستخدم من اختبار نفسه في تجنب مخاطر الطريق ، والاستمتاع واختيار أن يكون أولاً راكب دراجة ثم سائق سيارة أو العكس.



هذا النشاط هو جزء من المسار الأزرق البيضاوي بحثًا عن قنوات اتصال مناسبة لتحفيز اهتمام الشباب بموضوع المشاركة الفاضلة لمساحات الطريق ، كجزء من حملة Share The Road ، التي ولدت كتنوع من القيادة المسؤولة لفورد مهارات القيادة من أجل الحياة ، مصممة للمساعدة في تحسين السلامة ومحاولة تسوية التنافس الأبدي لمساحات الطرق ، باستخدام سلاح التعاطف المهم. (أنسامد).