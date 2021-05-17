حافلات صديقة للبيئة في بلدة بيسكارا

(أنسامد) - مايو 17 - روما - تم إثراء أسطول مركبات Tua ، شركة النقل في منطقة أبروتسو ، التي تخدم بلدية بيسكارا بثمان حافلات جديدة صديقة للبيئة... في الواقع ، تم تقديم SITCAR "ROAD" الجديد تمامًا وهو جاهز للتشغيل وخدمة منطقة Colli في بيسكارا.



إنها مركبة حديثة ، حافلة صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي ذات تأثير بيئي منخفض ، مع 39 مقعدًا منها 10 مقاعد و 27 واقفًا وواحدًا مخصصًا للمعاقين (السيارة مزودة بمنصة قابلة للطي يدويًا) ، مثالية للنقل في المناطق السكنية بفضل إلى تعاملها الرائع واستهلاكها المنخفض وانبعاثاتها المنخفضة التي تجعلها مركبة صديقة للبيئة تمامًا.



في الواقع ، تم تجهيز الحافلة الصغيرة بمحرك F1C HEAVY DUTY CNG EURO6 خطوة D مدعوم بالميثان... تم "تمييز" السيارة الجديدة لأسطول Tua بصور Ponte del Mare ، أحد الرموز بامتياز لمدينة بيسكارا.



أعلن قادة TUA بعد ذلك أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ، ستدخل 8 حافلات Iveco Crossway والتي تعد جزءًا من خطة تحديث أسطول الشركة التي تم الإعلان عنها بالفعل في الأشهر الماضية..حيث توسع الشركة أسطولها وتضع أحدث المركبات ذات التأثير البيئي المنخفض جدًا في خدمة المجتمع . (أنسامد).



