تراجع الحصة السوقية لسوق سيارات الديزل والبنزين

(أنسامد) - مايو 14 - روما - يواصل سوق سيارات الديزل والبنزين تراجعه، حيث انخفضت حصته السوقية بشكل تدريجي لصالح السيارات الهجينة والكهربائية التي سجلت حصتها السوقية 45.4% في شهر أبريل و 42.6% في الربع الأول من العام الجاري.



واستمر "الأداء الممتاز" لسيارات فيات باندا ولانسيا إبسيلون وفيات 500 الهجينة، لتحتل المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات الهجينة.



احتلت سيارة جيب رينيجيد المركز الأول في ترتيب مبيعات السيارات، في حين أن كانت السيارة فيات 500 هي الطراز الأكثر مبيعًا بين السيارات الكهربائية على أساس شهري أو على المستوى التراكمي.



لا تتجاوز الحصة السوقية لسيارات الديزل للشهر الثالث على التوالي 25%، حيث سجلت 22.5% في شهر أبريل و 24.4% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.



وارتفعت الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، حيث بلغت 32.1% في شهر ابريل، فيما سجلت 33% في الأشهر الأربعة الأولى من العام. من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود البديل. (أنسامد).



