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إعادة تمثيل تاريخية لكأس ميلان سانريمو من 6-8 مايو
    (أنسامد) - مايو 3 - روما - سيعقد الإصدار الثاني عشر التاريخي لكأس ميلان - سانريمو في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2021 ، وهو أقدم سباق سيارات في إيطاليا حيث أقيمت نسخته الأولى في أبريل 1906.

    بالنسبة لهذه النسخة ، ستفتتح بطولة ACI Sport 2021 الإيطالية الكبرى المخصصة للسباقات العادية الكلاسيكية ، والتي تشمل أيضًا Coppa d'Oro delle Dolomiti و Gran Premio Nuvolari و Targa Florio Classica.

    تم التخطيط للعديد من المستجدات لهذا التجديد التاريخي الثاني عشر ، أولاً وقبل كل شيء ، على طول الطريق الذي يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على طول طريق ميلان-رابالو-سانريمو ، سيوفر لأطقم "سيارات السباق بالأمس" وسيارات التجميع الأكثر تميزًا اكتشاف المناظر الطبيعية مع سحر فريد ، تعبر لومباردي ، بيدمونت وليجوريا.

    تعتبر Coppa Milano-Sanremo واحدة من الأحداث التاريخية لنادي Automobile Club Milano ، الذي تم تنظيمه لأول مرة في أبريل 1906 .

    (أنسامد).

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