إعادة تمثيل تاريخية لكأس ميلان سانريمو من 6-8 مايو

(أنسامد) - مايو 3 - روما - سيعقد الإصدار الثاني عشر التاريخي
لكأس ميلان - سانريمو في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2021 ، وهو أقدم
سباق سيارات في إيطاليا حيث أقيمت نسخته الأولى في أبريل 1906.
بالنسبة لهذه النسخة ، ستفتتح بطولة ACI Sport 2021 الإيطالية
الكبرى المخصصة للسباقات العادية الكلاسيكية ، والتي تشمل أيضًا
Coppa d'Oro delle Dolomiti و Gran Premio Nuvolari و Targa Florio
Classica.
تم التخطيط للعديد من المستجدات لهذا التجديد التاريخي الثاني
عشر ، أولاً وقبل كل شيء ، على طول الطريق الذي يمتد لأكثر من 700
كيلومتر على طول طريق ميلان-رابالو-سانريمو ، سيوفر لأطقم "سيارات
السباق بالأمس" وسيارات التجميع الأكثر تميزًا اكتشاف المناظر
الطبيعية مع سحر فريد ، تعبر لومباردي ، بيدمونت وليجوريا.
تعتبر Coppa Milano-Sanremo واحدة من الأحداث التاريخية لنادي
Automobile Club Milano ، الذي تم تنظيمه لأول مرة في أبريل 1906 .