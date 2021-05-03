إعادة تمثيل تاريخية لكأس ميلان سانريمو من 6-8 مايو

(أنسامد) - مايو 3 - روما - سيعقد الإصدار الثاني عشر التاريخي لكأس ميلان - سانريمو في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2021 ، وهو أقدم سباق سيارات في إيطاليا حيث أقيمت نسخته الأولى في أبريل 1906.



بالنسبة لهذه النسخة ، ستفتتح بطولة ACI Sport 2021 الإيطالية الكبرى المخصصة للسباقات العادية الكلاسيكية ، والتي تشمل أيضًا Coppa d'Oro delle Dolomiti و Gran Premio Nuvolari و Targa Florio Classica.



تم التخطيط للعديد من المستجدات لهذا التجديد التاريخي الثاني عشر ، أولاً وقبل كل شيء ، على طول الطريق الذي يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على طول طريق ميلان-رابالو-سانريمو ، سيوفر لأطقم "سيارات السباق بالأمس" وسيارات التجميع الأكثر تميزًا اكتشاف المناظر الطبيعية مع سحر فريد ، تعبر لومباردي ، بيدمونت وليجوريا.



تعتبر Coppa Milano-Sanremo واحدة من الأحداث التاريخية لنادي Automobile Club Milano ، الذي تم تنظيمه لأول مرة في أبريل 1906 .



(أنسامد).



