توكانو اوربانو تصنع وسادة هوائية لراكبي الدراجات النارية

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - اعلنت شركة توكانو اوربانو عن انتاج وسادة هوائية مصممة لراكبي الدراجات النارية وتتعلم من تلقاء نفسها. يطلق عليه Airscud ويتم إنتاجه بواسطة Tucano Urbano وهو الجهاز لسلامة أولئك الذين يسافرون على عجلتين مع خدمات ووظائف السلامة التي يتم تحديثها وتحسينها يومًا بعد يوم.



المفهوم الكامن وراء Airscud هو مفهوم "الأمان التدريجي" الذي يستغل الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي ، وذلك بفضل الشراكة مع In & motion Airbag ، وهي شركة فرنسية رائدة في تطوير الوسائد الهوائية المستقلة والتي تزود بالفعل العديد من راكبي MotoGP و Dakar .



يقوم Airscud بجمع وتحليل بيانات القيادة باستمرار من آلاف المستخدمين حول العالم لتحسين خوارزميات تنشيط الوسادة الهوائية.



يقوم مهندسو In & Motion بجمع وتحليل البيانات من آلاف الدراجين الذين يتحركون على الطرق حول العالم ، من أجل اكتشاف ودراسة كل تنشيط.



بهذه الطريقة ، يوفر Airscud إصدارات جديدة وأفضل من خوارزمية الكشف لجميع المستخدمين. إذن ، تختلف الخوارزميات وفقًا لشروط الاستخدام: Street لمن يستخدمون عجلتين كل يوم لمغامرة على الطرق الوعرة ..ما عليك سوى اختيار خطة الاشتراك التي تناسب احتياجاتك من خلال تطبيق In & Motion.



صُنع الجزء الخارجي من الوسادة الهوائية ذات العجلتين من نايلون Taslan لخفة الوزن ، ولكن من النايلون أكسفورد 500D في المناطق الأكثر تعرضًا للتآكل. البطانة في شبكة ثلاثية الأبعاد لتهوية أفضل ، في حين أن الجوانب مجهزة بأسطح مرنة لضمان الملاءمة. أخيرًا ، تسمح النافذة الشفافة الموجودة في الخلف بتشغيل In & box ومراقبته عبر مصابيح LED. (أنسامد).