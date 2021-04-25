فيسبا، 75 عامًا من النجاح العالمي

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - سجلت مبيعات فيسبا تسعة عشر مليون دراجة نارية موزعة على خمس قارات، في نجاح عالمي لهذه العلامة التجارية الايطالية التي تحتفي بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشينها.



يعود تاريخ "فيسبا" إلى 23 أبريل 1946، عندما تم تسجيل أول براءة اختراع لتصنيعها في إيطاليا باسم شركة "بياجيو" التي تتولى تصنيع "فيسبا"، لتحقق بعد ذلك نجاحًا عالميًا حقيقيًا مع انتشارها على جميع الطرق في كافة أنحاء العالم، وتوحد المشاعر والثقافات البعيدة والمختلفة.



كانت فيسبا، العلامة التجارية العالمية الأولى للتنقل، على مر السنين بطلة مظاهر الموضة والموسيقى والشباب ورافقت أكثر البلدان تنوعًا في مراحل التطور الاقتصادي.



في الوقت الحالي، بعد أن احتفلت فيسبا بهذا الإنجاز، تعيش إحدى أهم المراحل في تاريخها. منذ عام 2004، عندما سجل انتاجها 58000 دراجة نارية من فيسبا، كان نمو العلامة التجارية ثابتًا، حيث تجاوز 100000 وحدة في عام 2006 ، ليصل إلى 180.000 وحدة في عام 2017 ويتجاوز 200.000 وحدة في عام 2018.



على مدار العقد الماضي، تم إنتاج 1.8 مليون دراجة نارية جديدة من فيسبا، بدأت في الانتشار على مختلف الطرق في العالم. (أنسامد).



