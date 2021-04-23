فيسبا تحتفل بمرور 75 عاما على تدشينها

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - تحتفي شركة بياجيو الإيطالية التي تقوم بتصنيع الدراجات النارية فيسبا بمرور 75 عاما على اطلاقها.



تم إنتاج 19 مليون دراجة نارية من فيسبا منذ عام 1946. وبمناسبة عيد ميلادها الخامس والسبعين، تضفي فيسبا أيضًا الطابع الرسمي على مرحلة الإنتاج المرموقة التي ساهمت في جعل فيسبا ظاهرة عالمية، بين مختلف العصور والبلدان والثقافات.



هناك أيضًا العديد من الأسباب الأخرى للاحتفال بعلامة فيسبا التجارية، نظرًا لاهم لحظة في تاريخها عندما تم تسويقها في 83 دولة في جميع القارات.



تظل فيسبا دائمًا في تطور مستمر، مع وفائها لقيمها الأصلية، حيث حققت مبيعاتها مليون و 800 ألف مركبة في السنوات العشر الماضية.



بمناسبة عيد ميلادها الخامس والسبعين، تطرح الشركة دراجة فيسبا في إصدار خاص يقتصر على 2021 فقط. تم تلوين هيكل فيسبا باللون الاصفر، المصمم خصيصًا لهذه السلسلة، ليعيد إلى الاذهان ألوان الأربعينيات من القرن الماضي بأسلوب معاصر.



يظهر الرقم 75 على الجانبين وعلى الرفراف الأمامي بلون أكثر اشراقا، مما يخلق تناغم رائع، وكذلك في المظهر الأمامي حيث يتم الانتهاء من الواجهة التقليدية بلون أصفر معتم. (أنسامد).



