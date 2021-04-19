مازيراتي ليفانتي الهجينة ، خطوة أخرى نحو المستقبل

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - علامة إيجابية حقًا على ما وصل اليوم من مودينا مع العرض العالمي الأول لسيارة مازيراتي ليفانتي هايبرد. التقديم الافتراضي في الاستوديو - مع الموسيقى التصويرية المرموقة للفنان والملحن Dardust ، الذي أنشأ قاعدة موسيقية حصرية لهذا الحدث المميز - كان مصحوبًا بحدث "مادي" في معرض شنغهاي للسيارات حيث يلتقي ترايدنت مع كل مستجداته ( وشملت MC20) من 21 أبريل جمهور المشجعين الصينيين.



تواصل مازيراتي مسيرتها على طريق انتاج السيارات الكهربائية بالكامل وتوسيع النطاق (ستصل Grecale SUV في النصف الثاني من عام 2021) وتتطلع إلى انتعاش إيجابي في جميع الأسواق العالمية من خلال إعادة الافتتاح للجمهور في معرض شنغهاي للسيارات.



يضيف House of the Trident لقد ظهرت اول سيارة رباعية الدفع من مازيراتي وهي قطعة جديدة ظهرت الي النورالتي بدأت العام الماضي مع Ghibli Hybrid 'Faster.



وتؤكد - البيانات المتوفرة - أن Levante Hybrid أسرع من نسخة الديزل ، وأكثر استدامة من الموديلات التي تعمل بالديزل والبنزين ، وهي أيضًا فريدة من نوعها لخصائصها المحددة ولحقيقة اكتساب الوزن (- 20 كجم مقارنةً بـ محرك بنزين V6 350 حصان وبئر - 115 كجم مقارنة بموديل الديزل). ليفانتي ، التي ميزت بالفعل تاريخ العلامة التجارية التي وصلت إلى أرقام قياسية ، تقفز الآن قفزة نحو ذلك المستقبل الذي يتوقع أن تكون جميع الموديلات الجديدة من ترايدنت كهربائية.



تظل هذه النسخة الهجينة الجديدة من ليفانتي وفية للفلسفة التي قادت جيبلي بنجاح لدخول عالم الكهربة: تحسين الأداء دون تشويه قيم العلامة التجارية ، بهدف الأداء وتقليل الاستهلاك وقبل كل شيء التأكيد على الرغبة في المتعة. القيادة والرفاهية. (أنسامد).



