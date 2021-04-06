شركة دوكاتي..زيادة كبيرة في الطلب..200 عقد جديد

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - ستقوم شركة دوكاتي نهاية بالتوقيع علي ما يقرب من 200 عقد محدد المدة تنتهي في 31 مايو.دوكاتي بولونيز تواجه ذروة في الانتاج و بنفس الوقت الحفاظ علي الاجراءات الاحترازية فهي تعمل علي تعويض التاخير في توريد المكونات و ضعف التوزيع بسبب الجائحة بالاضافة الي البحث عن موظفين فائضين عن حاجة الشركات لديهم الخبرة بالعمل .



تأتي ذروة الإنتاج والازدهار الناتج في التوظيف بعد أن كانت Ducati واحدة من أولى شركات Bolognese التي اضطرت للتوقف بسبب الوباء قبل عام ، فقط لتكون من بين أوائل الشركات التي أعيد فتحها بأجرءات احترازية صارمة ضد الكورونا .



من جانبها رحبت نقابات العمال بالوافدين الجدد ، واكدت انه يجب تحويل ذروة الإنتاج هذه إلى فرصة لتسريع مسار نمو العمالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون بالفعل بعقود محفوفة بالمخاطر" .



(أنسامد).



