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سيارات - صناعة و أسواق
شركة دوكاتي..زيادة كبيرة في الطلب..200 عقد جديد
    (أنسامد) - أبريل 6 - روما - ستقوم شركة دوكاتي نهاية بالتوقيع علي ما يقرب من 200 عقد محدد المدة تنتهي في 31 مايو.دوكاتي بولونيز تواجه ذروة في الانتاج و بنفس الوقت الحفاظ علي الاجراءات الاحترازية فهي تعمل علي تعويض التاخير في توريد المكونات و ضعف التوزيع بسبب الجائحة بالاضافة الي البحث عن موظفين فائضين عن حاجة الشركات لديهم الخبرة بالعمل .

    تأتي ذروة الإنتاج والازدهار الناتج في التوظيف بعد أن كانت Ducati واحدة من أولى شركات Bolognese التي اضطرت للتوقف بسبب الوباء قبل عام ، فقط لتكون من بين أوائل الشركات التي أعيد فتحها بأجرءات احترازية صارمة ضد الكورونا .

    من جانبها رحبت نقابات العمال بالوافدين الجدد ، واكدت انه يجب تحويل ذروة الإنتاج هذه إلى فرصة لتسريع مسار نمو العمالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون بالفعل بعقود محفوفة بالمخاطر" .

    (أنسامد).

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