شركة دوكاتي..زيادة كبيرة في الطلب..200 عقد جديد

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - ستقوم شركة دوكاتي نهاية بالتوقيع
علي ما يقرب من 200 عقد محدد المدة تنتهي في 31 مايو.دوكاتي
بولونيز تواجه ذروة في الانتاج و بنفس الوقت الحفاظ علي الاجراءات
الاحترازية فهي تعمل علي تعويض التاخير في توريد المكونات و ضعف
التوزيع بسبب الجائحة بالاضافة الي البحث عن موظفين فائضين عن حاجة
الشركات لديهم الخبرة بالعمل .
تأتي ذروة الإنتاج والازدهار الناتج في التوظيف بعد أن كانت
Ducati واحدة من أولى شركات Bolognese التي اضطرت للتوقف بسبب
الوباء قبل عام ، فقط لتكون من بين أوائل الشركات التي أعيد فتحها
بأجرءات احترازية صارمة ضد الكورونا .
من جانبها رحبت نقابات العمال بالوافدين الجدد ، واكدت انه يجب
تحويل ذروة الإنتاج هذه إلى فرصة لتسريع مسار نمو العمالة حتى
بالنسبة لأولئك الذين يعملون بالفعل بعقود محفوفة بالمخاطر" .