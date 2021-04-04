ايطاليا .. المكافئة البيئية للتخلص من السيارات القديمة تنفذ

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - التسابق لتتخلص من السيارات القديمة مقابل طرازات جديدة أقل تلويثًا ، حتى لو كانت لا تزال تعمل بالديزل أو البنزين: في غضون ثلاثة أشهر ، بدأت المكافأة البيئية البالغة 6 يورو في النفاد بالفعل وما يزيد قليلاً عن 12 مليونًا من 250 المخصصة للحوافز.



الحوافز البيئية لشراء السيارات الهجينة أو الكهربائية أقل شيوعًا: من 120 مليونًا إضافيًا تم توفيرها لعام 2021 مع المناورة ، تم حجز الثلث ، حوالي 42 مليون. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يجعل من الممكن لخبراء الصناعة توقع بيع هذه المنتجات أيضًا قبل نهاية العام.



وفقًا لبيانات بوابة Ecobonus التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية ، تم حجز حوالي 238 مليونًا حتى الآن للسيارات ذات الانبعاثات بين 61 و 135 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر (بما في ذلك أحدث جيل من البنزين أو الديزل) ، بينما بالنسبة للسيارات الكهربائية أو هجين ، بين 0 و 60 جم ;;/ كم ، تم حجز ما يزيد قليلاً عن 42 مليون يورو.



تمت إعادة تمويل المساهمات الممنوحة لنطاقي الانبعاثات من 0 إلى 20 جم / كم و21-60 جم ;;/ كم في قانون الميزانية بمبلغ 120 مليون يورو لكامل عام 2021 ، وبذلك يصل إجمالي الأموال إلى 390 مليونًا.



(أنسامد).



