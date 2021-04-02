ارتفاع كبير في مبيعات السيارات في إيطاليا الشهر الماضي

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - انتعشت سوق السيارات الإيطالية في شهر مارس الماضي، حيث بلغت مبيعات السيارات في إيطاليا الشهر الماضي 169.684 سيارة، وفقًا لبيانات وزارة البنية التحتية، بزيادة قدرها 497.2% عن نفس الشهر من العام الماضي، عندما كان هناك انهيار في سوق السيارات بسبب الإغلاق الأول الناجم عن تفشي فيروس.



بالمقارنة مع شهر مارس من عام 2019، انخفضت المبيعات بنسبة 12.7%.



في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت مبيعات السيارات 446.978، بزيادة قدرها 28.7% عن نفس الفترة من عام 2020.



بلغت مبيعات مجموعة "ستيلانتس" 68.222 سيارة في إيطاليا في شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 8096 في نفس الشهر من عام 2020، بارتفاع 742.7%. في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة 179.937 سيارة، بزيادة 25.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.



يقول مركز دراسات Promotor : إن النمو الاستثنائي في شهر مارس لا يرجع إلى انتعاش سوق السيارات، الذي لا يزال يواجه صعوبة كبيرة، ولكن يرجع إلى أن المقارنة تمت مع شهر مارس 2020 الذي كان أول شهر يشهد آثار الجائحة، ولكن إذا قارنا البيانات مع بيانات الشهر "العادي" الأخير، أي مارس 2019 ، فإن هناك انخفاضا بنسبة 12.7%.



(أنسامد).



