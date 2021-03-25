إيطاليا: قطاع السيارات يطالب الحكومة بتحفيز التحول البيئي

(أنسامد) - مارس 25 - روما - طالب قطاع السيارات الحكومة الإيطالية بوضع خطة استراتيجية تستهدف تغيير وتيرة التحول البيئي للقطاع، مع تقديم حوافزات ومواعيد مرنة تساعد القطاع على هذا التحول.



وخلال مؤتمر صحفي عقد على الانترنت ضم ثلاث هيئات ممثلة لمصنعي وتجار السيارات، وهم المؤسسة الإيطالية لصناعة السيارات (أنفيا)، والاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية والاتحاد الإيطالي لتجار السيارات، طالب المجتمعون تشكيل مجموعة عمل بين القطاعي العام والخاص، من أجل النقاش والتعاون الدائم.



واقترح المجتمعون على الحكومة تقديم حوافز جديدة للسيارات والمركبات التجارية ذات انبعاثات بين 61-135 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون، بعد انتهاء تقريبا الحوافز التي قدمت في السابق لهذه الفئة.



كما طالبوا أيضا بمكافئات بيئية حتى عام 2026 للسيارات، إضافة إلى منح مواعيد أكثر مرونة للسيارات ذات انبعاثات 6 جم / كم، للتحول نحو الطاقة النظيفة.



أيضا، اقترح الممثلون لصناع وتجار السيارات على الحكومة الاستثمار في البنية التحتية للشحن للتغلب على الفجوة مع الدول الأوروبية الأخرى، نظرا إلى أن إيطاليا تحتل المركز السادس عشر في هذه المسألة.



وأوضح ميكالي كريسي، رئيس الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية: "الحكومة غيرت من نهجها مؤخرا، ولكن ما يمثله (قطاع) السيارات للبلد يحتاج إلى حوار دائم. سيكون من الغريب عدم الاستماع إلى قطاع يمثل 20% من الناتج المحلي". (أنسامد).



