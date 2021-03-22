إيطاليا: سيارة "لا باتيستا" على الطريق لأول مرة في تورينو

(أنسامد) - مارس 22 - روما - ظهرت سيارة "لا باتيستا" الكهربائية الجديدة لشركة أوتومبيلي بينينفارينا، لأول مرة في مدينة تورينو الإيطالية، التي تعد موطن الشركة الرائدة في صناعة السيارات، وذلك بحضور رئيسة بلدية تورينو، كيارا أبندينو، ورئيس الشركة المصنعة، باولو بينينفارينا وعمدة المدرسة البوليتكنيك في تورينو، جويدو ساراكو.



لا باتيستا هي سيارة هايبر كهربائية بالكامل من الطراز الفاخر، مصممة ومصنوعة في إيطاليا.



ومن المقرر أن تصنع الشركة، بحسب ما اعلنت في وقت سابق، 150 نموذجا منها فقط بقوة 1900 حصانا، للعملاء في جميع أنحاء العالم، على أن يبدأ التسليم بنهاية العام الجاري.



وعبرت الشركة عن فخرها بإطلاق السيارة الجديدة من موطنها تورينو، بأيدي أفضل المصميين والمهندسين والمختصين في صناعة السيارات.



وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، بير سفانتسون، تجمع السيارة الجديدة بين التصميم الاستثنائي والتكنولوجيا الكهربائية في صناعة السياراة الفاخرة، مضيفا: "نمنح فرصة من ذهب لإيطاليا من أجل تعزيز سمعتها كقائد في صناعة السيارات الرياضية". (أنسامد).



