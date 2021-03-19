لامبورغيني : وينكلمان يخطط لانتاج سيارات صديقة للبيئة

(أنسامد) - مارس 19 - روما - في أعقاب النتائج المالية الإيجابية التي تحققت في عام 2020، والتي عززتها عقود الطلبيات التي تغطي عام 2021 بالكامل واستنادًا إلى برنامج الإطلاق المقرر للأشهر المقبلة، ينظر المدير التنفيذي لشركة لامبورغيني ستيفان وينكلمان بتفاؤل مبرر للمستقبل القريب، والذي سيصاحبه أيضًا التزام جديد بطرح نماذج صديقة للبيئة بشكل متزايد في الاسواق.



قال وينكلمان خلال مائدة مستديرة على هامش مؤتمر النتائج السنوية لشركة أودي إيه جي، وهي مجموعة تنتمي إليها لامبورغيني : إنه ليس الوقت المناسب للتحول لانتاج سيارات كهربائية بنسبة 100% في قطاعنا، ولكن الكهرباء ستكون بالتأكيد ابتكارًا أساسيًا لأنها مطلوبة من قبل المشرعين.



وأكد وينكلمان أن التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبدأ تم تأسيسه وأكثر من مقبول، لكنه شدد على أن "القانون لا يحدد كيفية الوصول إلى هذه الحدود"، وبالتالي، بالنسبة لشركة مثل لامبورغيني "من المهم الوصول في الوقت المناسب وأن تكون الأفضل في القطاع لمنح العملاء ما يريدون".



وأشار إلى أن الشركة "تضع اللمسات الأخيرة على المقترحات والحلول لما ستكون عليه استراتيجية لامبورغيني حتى عام 2030". (أنسامد).



