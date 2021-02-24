ايطاليا..منحة لاحلال السيارات الكهربية محل التقليدية

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - شاد جيان بريمو كواجليانو ، رئيس مركز الدراسات بروموتور بالموقف المشرف للنائب جيان لوكا بيناماتي حول اعادة تجديد المنحة التي اقرها قانون التمويل حول شراء السيارت التي تعمل بالوقود التقليدي والتي تتسبب في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ما بين 61 الي 135 جرام / كيلومتر.



قال كواجليانو ان القرار مناسب جدا و يتوافق مع التحول من السيارات التقليدية الي السيارات التي تعمل بالكهرباء.



و اضاف ان قانون التمويل قد رصد مبالغ تكفي لتمويل شراء السيارات الكهربائية و السيارات قليلة الانبعاثات الحرارية وذلك بهدف السماح لمصنعي السيارات الاستمرار في اتجاه تعميم السيارات التي تعمل بالكهرباء وانه في هذه المرحلة يصبح من المهم تشجيع اصحاب السيارات التقليدية بالتخلص من سياراتهم .ان جيل يورو 6 دي و التي توجه اليه 80 بالمائة من الموارد المخصصة لهذه المسألة حيث يستثمر مصنعوا السيارات الاموال الناتجة عن مبيعات السيارات التقليدية في التحول الي السيارات التي تعمل بالكهرباء . (أنسامد).



