عرض نموذج أولي لسيارة مازيراتي جريكال الجديدة

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - نشر موظفون لدى شركة مازيراتي صورة لنموذج أولي لسيارة مازيراتي جريكال الجديدة، تم التقاطها من أمام المقر التاريخي لشركة مازيراتي في مدينة مودينا الايطالية.



قررت مازيراتي مشاركة صور الطراز الجديد حصريًا مع عائلة مازيراتي.



تشارك نماذج السيارات الجديدة في فترة اختبار مكثفة (على الطريق، على مضمار السباق، في الطرق الوعرة وفي ظروف الاستخدام المختلفة) لجمع البيانات الأساسية التي ستسمح بالضبط النهائي لسيارات الدفع الرباعي الجديدة.



سيتم إنتاج سيارة مازيراتي جريكال في مدينة كاسينو حيث تم التخطيط لاستثمار ما يقرب من 800 مليون يورو لانتاج هذه الطراز. تم تصميم المحرك وتصنيعه من قبل شركة مازيراتي، مثل محرك Nettuno لسيارة مازيراتي MC20.



سيقام العرض العالمي الأول لسيارة مازيراتي جريكال بحلول نهاية عام 2021. وابتداءً من عام 2022 ستكون هناك أيضًا النسخة الكهربائية من هذه الطراز. ستلعب مازيراتي جريكال دورًا رائدًا في الخطة التي تستهدف إطلاق 16 طرازًا بحلول عام 2024، 3 منها جديدة تمامًا.



(أنسامد).



