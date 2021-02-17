موتو جوزي الشهير يجدد نفسه بمحرك V7

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تعمل شركة موتو جوزي للموتوسيكلات و هي اكبر و اقدم شركة ايطالية في هذا المجال انتشارا في اوروبا ..



قامت الشركة لتطوير و تجديد محركها V7 من حيث الجوهر كما عملت علي الحفاظ علي الشكل التقليدي التاريخي للموتوسيكل وهو أحد أشهر موديلات مصنع مانديلو ديل لاريو، قدم نفسه في عام 2021 بسلسلة من الابتكارات ، بدءًا من المحرك الجديد الذي ينمو حتى 850 سم مكعب.



بعد أكثر من خمسين عامًا على إطلاق الطراز الأول ، يمثل محرك V7 الجديد أحدث فصل في تاريخ طويل. التجديد عميق جدًا لدرجة أن Moto Guzzi اختارت أيضًا تغيير الاسم: V7 ، دون الترقيم التدريجي بالأرقام الرومانية التي ميزت النماذج السابقة ، مما يدل على التغيير من العديد من وجهات النظر ، مما أثر أيضًا على الهيكل والمحرك. (أنسامد).



